Президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумнів щодо можливості завершення війни в Україні до кінця року.

Про це повідомляє онлайн-медіа Clash Report.

Стубб про перспективи завершення війни в Україні до кінця року

Фінський президент заявив, що не поділяє оптимізму щодо можливості завершення російсько-української війни до кінця 2026 року.

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На його думку, за таких обставин необхідно зосередити зусилля на підготовці України до зимового періоду, зокрема на питаннях протиповітряної оборони, енергетики та фінансування.

– Чи є я оптимістом щодо того, що війна в Україні закінчиться до кінця року? Не думаю. А це означає, що нам доведеться готуватися до суворої зими в Україні, що, по суті, стосується протиповітряної оборони, енергетичних об’єктів та фінансів, – заявив Стубб.

Нагадаємо, 24 листопада президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Bloomberg заявив, що американська команда переговорників прагне досягти завершення війни в Україні протягом грудня–січня.

Глава держави наголосив, що Україна також зацікавлена в якнайшвидшому припиненні війни, однак це не має відбуватися ціною українських інтересів.

Водночас 25 листопада президент США Дональд Трамп в інтерв’ю New York Post, коментуючи слова Зеленського, заявив, що не має визначених часових рамок для укладення мирної угоди.

За словами очільника Білого дому, він хотів би якнайшвидшого завершення війни, проте досягнення домовленості залежить від готовності обох сторін.

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