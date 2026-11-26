Уряд Болгарії готовий взяти участь у новій програмі кредитування України на €45 млрд, але лише в її невійськовій частині обсягом €20 млрд.

Про це прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив 26 листопада перед початком засідання Європейської ради у Брюсселі.

Болгарія назвала умови участі у новому кредиті ЄС для України

За словами Радева, болгарський уряд наполягає на розділенні нового кредиту Євросоюзу для України обсягом €45 млрд на дві частини:

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€25 млрд — військова підтримка України;

€20 млрд — невійськова бюджетна допомога. Прем’єр-міністр наголосив, що Болгарія готова долучитися виключно до фінансування невійськових потреб України. Водночас Софія зацікавлена у підтримці регіонів, де проживає болгарська діаспора. – У нас в Україні є величезна діаспора — 300 тисяч болгар, які проживають в Україні. Тож ми бажаємо і просимо зосередити нашу підтримку на районах проживання болгарського населення в Україні. Отже, ми зробимо свій внесок. Але, повторюю, жодних коштів від Болгарії на зброю, жодних коштів на війну в Україні, – сказав Радев. Очільник болгарського уряду також нагадав, що його країна вже виступає гарантом за двома попередніми кредитами ЄС для України обсягом €45 млрд кожен. За його словами, Болгарія також сплачує відсотки за цими позиками в межах спільного бюджету Європейського Союзу. Зазначимо, що 26 листопада у Брюсселі розпочалося дводенне засідання Європейської ради, під час якого лідери держав-членів ЄС обговорять наступний семирічний бюджет об’єднання та фінансову підтримку України у 2027 році й у наступному бюджетному періоді. Читайте також Словаччина не долучиться до нового кредиту ЄС для України на €45 млрд — Фіцо

Джерело : Суспільне

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