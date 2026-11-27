Лідерка ультраправої партії Альтернатива для Німеччини (AfD) Аліса Вайдель заявила, що Росія не відмовиться від “російськомовних територій” України. На її думку, ці території мають перейти під контроль Москви.

Про це вона заявила у подкасті для телеканалу WELT.

Аліса Вайдель закликала передати РФ українські території

В інтерв’ю телеканалу WELT Вайдель висловила думку, що Росія не погодиться відмовитися від територій, які вона назвала “російськомовними землями”. Ймовірно, йдеться про тимчасово окуповані території України.

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– Російськомовні території відійдуть до Росії, і росіяни від них не відмовляться. Навіщо їм це робити? – заявила вона, додавши, що ще до повномасштабного вторгнення російських військ Україна нібито “обстрілювала населення Донбасу”.

Крім того, лідерка AfD повторила фейки про Революцію Гідності, стверджуючи, що протести на Майдані фінансувалися західними організаціями. Жодних доказів своїм словам вона не навела.

– Згодом у Києві стався переворот проти проросійського президента, якого усунули від влади внаслідок перевороту, що фінансувався західними неурядовими некомерційними організаціями. Варто поставити запитання: чому там було спровоковано стільки заворушень, що призвели нас до цієї жахливої ситуації, в якій щодня гинуть безневинні люди з обох сторін? – додала вона.

Нагадаємо, партія Альтернатива для Німеччини (AfD) підтримує зближення з Росією та виступає проти подальшої допомоги Україні. Вона стала першою ультраправою політичною силою в Німеччині з часів Другої світової війни, яка вийшла на перше місце в загальнонаціональних опитуваннях.

За результатами федеральних виборів 2025 року AfD посіла друге місце. У вересні 2026 року партія здобула перемогу на регіональних виборах у кількох східних землях Німеччини.

22 листопада співголова AfD Тіно Хрупалла заявив, що Німеччина повинна повернути на батьківщину до 2,6 млн осіб, серед яких українці, сирійці та афганці. За його словами, це має відбутися після того, як зникнуть підстави для їхнього захисту, наприклад після завершення війни в Україні.

До повномасштабного вторгнення Росії Німеччина закуповувала понад половину газу в РФ через газопроводи Північний потік. Нині вони не працюють.

Євросоюз планує повністю припинити імпорт російського скрапленого газу до кінця 2026 року, а трубопровідного – до 30 вересня 2027 року.

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