У Польщі затримали шістьох осіб, причетних до осквернення трьох пам’ятників у Варшаві. На початку листопада на монументах червоною фарбою написали “Слава УПА”. Серед затриманих є двоє українців, зокрема 16-річний підліток.

Про це повідомляє RMF24.

Справа про вандалізм у Варшаві

Правоохоронці встановили виконавців нанесення написів, а також ймовірних замовників. За даними слідства, вандали за свою роботу отримали гроші, а завдання передавали через месенджери та посередників.

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На початку листопада червоні написи “Слава УПА” з’явилися на трьох пам’ятниках у двох районах Варшави. Також на монументах наклеїли наліпки з QR-кодами, які ведуть до інтернет-ресурсів із матеріалами про Українську повстанську армію.

За даними поліції, двоє чоловіків, яких підозрюють у виконанні написів, отримали за це 1 тис. злотих. Слідчі також з’ясували, що замовники шукали виконавців для аналогічного вандалізму у Вроцлаві, пропонуючи $1 тис.

Кого затримали у справі

У зв’язку з нанесенням написів затримали 32-річного поляка та 16-річного українця.

32-річному чоловікові висунули звинувачення у діяльності на користь іноземної розвідки проти Республіки Польща, оскверненні пам’ятника та шахрайстві. Суд заарештував його на три місяці.

16-річного українця, якого підозрюють у нанесенні написів та участі у шахрайстві з підробкою документів, за рішенням суду відправили на три місяці до районного виховного центру.

Під час розслідування правоохоронці з Урсинова спільно з Краківським обласним управлінням поліції встановили номер телефону, яким, імовірно, користувався замовник. Він належав 24-річному українцю.

Поліцейські прибули за адресою чоловіка у Новому Санчі, де виявили його та 19-річного брата. Під час обшуку вилучили мобільні телефони, ноутбуки, планшети, SIM-картки, готівку в різних валютах та банківські картки. Чоловіків затримали та доправили до Варшави.

Того ж вечора правоохоронці затримали у Вроцлаві 31-річного українця, якого також підозрюють у причетності до справи. У його квартирі знайшли електронне обладнання, банківські картки та наркотики.

Крім того, поблизу німецького кордону затримали й арештували на три місяці 30-річного українця. Проте його підозрюють лише в окремих епізодах шахрайства.

Нагадаємо, що 25 листопада у центрі Варшави українець вчинив акт самоспалення. Чоловік перебуває у лікарні у важкому стані.

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