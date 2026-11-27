Тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та очільника Кремля Володимира Путіна, яка відбулася 19 листопада у китайському Шеньчжені, не виправдала очікувань Москви.

Таку думку висловив віцепрем’єр-міністр, очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський під час спілкування з журналістами, повідомляє Суспільне.

Сікорський оцінив результати зустрічі Трампа, Сі та Путіна

За словами глави польської дипломатії, під час саміту Китай продемонстрував справжнє ставлення до Росії та її керівника, зокрема на рівні дипломатичного протоколу.

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Сікорський зауважив, що протягом останніх двох десятиліть Пекін намагався пом’якшити позицію Москви, публічно демонструючи повагу до Путіна. Однак тепер китайська сторона перестала приховувати реальну ієрархію у відносинах із РФ.

– Вони показали, що для них він (Путін, – Ред.) є васалом і підлеглим, а не рівноправним партнером, – наголосив міністр.

Очільник МЗС Польщі також зазначив, що за підсумками тристоронніх переговорів не було ухвалено жодних значущих рішень. Водночас після зустрічі військовий тиск на Україну посилився.

Нагадаємо, 19 листопада у китайському Шеньчжені відбулися тристоронні переговори лідерів США, Китаю та Росії.

За їхніми підсумками сторони ухвалили так звану декларацію про мир. Однак, як повідомив президент Фінляндії Александр Стубб, з документа вилучили пункт, що стосувався України.

Того ж дня на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) Дональд Трамп провів окремі переговори з Володимиром Путіним. За результатами зустрічі сторони не виступили зі спільними заявами для преси.

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