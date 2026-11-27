Бундестаг схвалив державний бюджет Німеччини на 2027 рік, який передбачає рекордний обсяг нових запозичень – понад €210 млрд. У документі закладено майже €140 млрд на оборону та €12 млрд фінансової допомоги Україні.

Про це повідомляє The Spiegel.

Бундестаг ухвалив бюджет Німеччини на 2027 рік

Загальний обсяг видатків німецького бюджету становитиме €556 млрд. Це приблизно на €31 млрд більше, ніж передбачено на поточний рік.

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За бюджет, запропонований великою коаліцією, проголосували 317 депутатів Бундестагу, проти виступили 260 парламентарів.

Основну частину нових запозичень планують залучити через основний бюджет і спеціальні фонди. Загалом ідеться приблизно про €210 млрд. Для порівняння, торік обсяг нових позик становив €180 млрд.

Витрати на оборону та допомогу Україні

Одним із головних напрямків фінансування залишиться оборона. На ці потреби планують спрямувати майже €140 млрд. Це найвищий показник із часу завершення Холодної війни.

У бюджеті також передбачено €12 млрд фінансової допомоги Україні.

Понад третину всіх бюджетних коштів спрямують на працю та соціальне забезпечення. З цього бюджету уряд, серед іншого, фінансуватиме субсидії на пенсії.

Майже рекордний обсяг нових запозичень

Обсяг чистих нових запозичень для фінансування основного бюджету збільшиться зі €98 млрд до €123 млрд. Якщо врахувати два спеціальні фонди – інфраструктурний і Бундесверу, – загальна сума нових позик перевищить €210 млрд.

Більше Німеччина запозичувала лише у 2021 році під час пандемії коронавірусу. Тоді обсяг нових позик становив €215,4 млрд.

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінґбайль пояснив необхідність таких запозичень потребою фінансувати оборону та інвестиційні проєкти, серед яких залізнична мережа й дитячі садки.

За його словами, країні потрібно забезпечити економічне зростання, яке не залежатиме від державних стимулів. Міністр зазначив, що 2027 рік “має стати роком приватних інвестицій”.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін не підтримає наступний семирічний бюджет Євросоюзу, якщо всі країни-члени не візьмуть на себе зобов’язання фінансово допомагати Україні у 2027 році та в наступні роки.

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