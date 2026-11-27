Президент США Дональд Трамп заявив, що його дружина Меланія Трамп може взяти участь у переговорах від імені Сполучених Штатів після успішного проведення гуманітарної операції в окупованих Олешках.

Про це він заявив під час спілкування з пресою в Мар-а-Лаго на День подяки.

Трамп заговорив про можливу роль Меланії у переговорах

За словами Дональда Трампа, завдяки цій операції з окупації вдалося вивести понад 800 людей, які раніше не мали такої можливості через бойові дії в цьому районі.

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– Вона (Меланія Трамп, – Ред.) домоглася короткострокового припинення вогню і вивела, гадаю, понад 800 людей, – сказав американський президент.

Він припустив, що без втручання його дружини ці люди, ймовірно, “вже загинули б, якби вона цього не зробила”.

– Тож навіть не знаю… Може, варто залучити її до переговорів від імені країни? Їй вдалося домогтися непоганого перемир’я. Багато людей змогли вийти – це добре, – зазначив Трамп.

Нагадаємо, режим тиші в окупованих Олешках та інших населених пунктах Херсонської області діяв із 27 жовтня до 1 листопада.

У цей період розмінували дороги та доставили допомогу до міста, де близько 1 700 людей залишалися без їжі та ліків. Крім того, провели евакуацію людей через російську Анапу та Білорусь.

Україна ініціює гуманітарні операції ще в 10 населених пунктах на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

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