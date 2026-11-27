Група міжнародних експертів дійшла висновку, що причиною Смоленської катастрофи стала низка помилок екіпажу під час заходу на посадку літака Ту-154М 10 квітня 2010 року. Тоді загинули 96 осіб, серед яких був президент Польщі Лех Качинський.

Про це йдеться у висновку міжнародної групи експертів, оприлюдненому Національною прокуратурою Польщі, повідомляє Polsat News.

Смоленська катастрофа 10 квітня 2010 року: причини

Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак повідомив, що, за висновками експертів, кінцевий захід на посадку Ту-154М розпочався із запізненням. Через це літак знижувався швидше, ніж потрібно.

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Замість приблизно п’яти метрів за секунду швидкість зниження становила від семи до дев’яти метрів за секунду.

Крім того, екіпаж отримував неправильні дані про фактичну висоту літака. Приблизно за хвилину до катастрофи змінили налаштування одного з висотомірів. У результаті прилад показував висоту приблизно на 150 метрів більшу за реальну.

Особливе значення експерти надали тому, що літак продовжував знижуватися нижче 120 метрів, хоча пілоти не бачили злітно-посадкової смуги. За наявних погодних умов екіпаж мав припинити захід на посадку та знову набрати висоту.

Бортова система попереджала пілотів про небезпечне наближення до землі. Приблизно за 20 секунд до катастрофи спрацював сигнал найвищого рівня, який вимагав негайної реакції. Однак рішення припинити посадку ухвалили надто пізно.

Які фактори могли сприяти Смоленській катастрофі

Окрім безпосередніх причин авіакатастрофи, міжнародна група експертів визначила чотири обставини, які могли сприяти трагедії. Серед них:

дії російських авіадиспетчерів;

організація роботи підрозділу, відповідального за рейс;

вибір аеропорту;

ситуація в кабіні літака.

За словами Пшемислава Новака, російські диспетчери неодноразово запевняли екіпаж, що літак перебуває на правильному курсі та висоті. Експерти вважають цю інформацію недостовірною. Крім того, диспетчери вчасно не наказали припинити посадку.

Ще одним чинником стало неналежне забезпечення 36-го Спеціального полку транспортної авіації, який відповідав за організацію польоту. Експерти вказали на його недофінансування, недостатню підготовку персоналу та кадровий дефіцит.

На думку фахівців, на перебіг подій вплинув і вибір аеродрому Смоленськ-Північний. У листопаді 2009 року його закрили як військову базу, але згодом тимчасово відновили для обслуговування рейсів. Аеродром не мав системи точного наведення, тому пілоти повинні були самостійно контролювати висоту під час заходу на посадку.

Також експерти звернули увагу на порушення правил перебування в кабіні пілотів під час посадки. В останні хвилини польоту туди заходила стороння особа, яка розмовляла на теми, не пов’язані з виконанням маневру. Це могло відволікати екіпаж.

Експерти виключили вибух і технічну несправність літака

Міжнародна група експертів не знайшла підтверджень того, що Смоленська катастрофа сталася через технічну несправність літака або вибух.

На записах бортових самописців не виявили звуків, характерних для вибуху. Характер пошкоджень Ту-154М свідчив про те, що вони виникли внаслідок зіткнення з перешкодами, а потім удару літака об землю.

Результати досліджень, проведених із застосуванням різних методів, дали змогу експертам виключити вибух як причину катастрофи.

Міжнародну групу експертів Національна прокуратура Польщі сформувала у 2019 році. Перед фахівцями поставили завдання підготувати комплексний висновок про обставини, причини та перебіг Смоленської катастрофи.

10 квітня 2010 року літак Ту-154М розбився поблизу аеродрому Північний під Смоленськом. Загинули 96 осіб, серед яких президент Польщі Лех Качинський та його дружина Марія, найвище військове керівництво країни й останній президент Республіки Польща у вигнанні Ришард Качоровський.

Польська сторона заявляє, що Росія ігнорує запити щодо передачі уламків президентського літака, який розбився під Смоленськом.

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