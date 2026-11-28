Вночі 28 листопада вибухи пролунали у Ростовській та Самарській областях РФ. Під атакою опинилися Новошахтинський нафтопереробний завод (НПЗ) та лінійна виробничо-диспетчерська станція Самара

Про це повідомляють Telegram-канали Exilenova+ та ASTRA.

Черговий удар по Новошахтинському НПЗ

Вночі жителі Новошахтинська повідомляли про гучні вибухи та заграву зі сторони НПЗ. Крім того, повітряна тривога пролунала вже після перших вибухів.

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OSINT-аналітик Telegram-канал ASTRA проаналізував відео із соцмереж та встановив, що внаслідок атаки загорілися резервуари з пальним. Наскільки серйозні пошкодження, наразі визначити неможливо. Офіційних повідомлень від губернатора Юрія Слюсаря чи місцевої влади немає.

Це вже друга масштабна атака на Новошахтинський НПЗ за тиждень. Попередня була 23 листопада. Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв про знищення 20 горизонтальних резервуарів, пошкодження 21 горизонтального та 11 вертикальних резервуарів, а також ділянку трубопроводу.

Новошахтинський завод нафтопродуктів знаходиться приблизно за 7–15 км від держкордону України. Завод переробляє до 5,6–7,5 млн тонн нафти на рік, підключений до системи магістральних нафтопроводів Транснафти.

НПЗ має залізничну інфраструктуру, нафтоналивний термінал у Ростові-на-Дону. Завод залучений до постачання пального для окупаційних військ.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що вночі над Новошахтинським нібито збили понад 50 дронів.

Ураження ЛВДС Самара

За повідомленнями ASTRA, у Самарській області після атаки горить лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛВДС) Самара біля селища Просвєт.

Місцеві жителі чули вибухи близько третьої години ночі. В районі станції видно заграву. Сама станція знаходиться за 30–40 км від Самари.

ЛВДС Самара — забезпечує роботу кількох нафтоперекачувальних станцій та ділянок магістральних трубопроводів. ЛПДС приймає нафту з кількох магістральних трубопроводів, зберігає її в резервуарному парку (71 резервуар), а також змішує різні сорти нафти для отримання необхідних характеристик, у тому числі експортної суміші Ural та перекачує нафту далі трубопровідною системою.

Площа виробничого комплексу складає понад 216 гектарів.

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