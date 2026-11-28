Новий склад Конгресу США, де з січня більшість матимуть демократи, може ухвалити закон, який зобов’яже адміністрацію президента Дональда Трампа підтримувати Україну та Тайвань. Обидві країни мають широку двопартійну підтримку серед законодавців.

Про це повідомляє видання The Washington Post за підсумками Галіфакського міжнародного безпекового форуму в Канаді.

Конгрес може зобов’язати Трампа підтримувати Україну

На форумі під час спільних обговорень іноземні посадовці та американські законодавці висловили сподівання, що новий склад Конгресу зможе обмежити вплив Трампа на зовнішню політику США та відновити баланс влади.

Зараз дивляться

Демократи планують використовувати повноваження для нагляду за адміністрацією та бюджетними рішеннями, протидіяти тому, що вважають зловживанням президентською владою.

Європейські чиновники також закликали американських законодавців посилити підтримку України, адже ще на початку 2025 року Трамп припинив більшу частину допомоги та відтермінував використання коштів, уже затверджених для України.

Водночас учасники форуму не впевнені, чи зможе новий Конгрес реально вплинути на Дональда Трампа, адже він може накласти вето або знайти спосіб не виконувати їх. Крім того, республіканці можуть не наважитися виступити проти зовнішньополітичних рішень Трампа.

Як Конгрес може забезпечити допомогу Україні

За словами сенатора-демократа Енді Кіма, партнери Америки хочуть чути більш гучний голос Вашингтона, оскільки зараз зовнішню політику фактично визначає Дональд Трамп.

Законодавці прогнозують, що Конгрес може ухвалити закон, який передбачатиме підтримку України та Тайваню. Сенатор Тім Кейн вважає, що Трамп може погодитися на такий документ, якщо там міститимуться положення, поєднані з іншими ініціативами, які підтримує президент.

— Якщо включити фінансування України до законопроєкту разом з іншими пунктами, які подобаються Трампу, — можливо, він вирішить не накладати вето на цей законопроєкт, — припустив Тім Кейн.

Демократи визнають, що їхні можливості впливати на президента будуть обмеженими. Проте вони обіцяють змінити підхід до роботи Конгресу та голосніше заявляти про позицію законодавчої влади щодо зовнішньої політики й союзників США.

Раніше повідомлялося, що Держдеп США погодив можливий продаж Україні обладнання та послуг для підтримання технічної справності винищувачів F-16.

Джерело : The Washington Post

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