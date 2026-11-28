Російська протиповітряна оборона не змогла захистити Кримський міст від атак. Внаслідок трьох ударів обвалилася арка, а рух суден між Чорним та Азовським морями опинився під загрозою.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Наслідки атаки на Кримський міст

Незаконно збудований Керченський міст тричі перебував під атакою українських сил: з 16 по 19 листопада.

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Саме в результаті другого удару 17 листопада обвалилася аркова частина автомобільного мосту. Автомобільний рух мостом став неможливим. Секція, що впала, перекрила прохід суднам.

Крім того, на ділянці автомобільного мосту протяжністю 200 метрів було зафіксовано пошкодження у вигляді кратерів.

Третій удар, спрямований проти залізничного мосту, стався опівночі 19 листопада. Пошкоджено огородження, а також є сліди обгорання на арці. Попередньо, одна залізнична колія все ще залишається в експлуатації.

Попри посилені заходи захисту мосту російська протиповітряна оборона, до складу якої входили дві системи Панцир, розташовані приблизно за 2,4 км на південь від ділянки мосту, що зараз обвалилася, не змогла запобігти українському удару, наголосили у розвідці.

Крім того, внаслідок українських ударів по мосту в Ростові-на-Дону припинив роботу порт Азов.

— Блокування морських шляхів до Азовського моря обмежило російську логістику. Ймовірно, судна в Азовському морі не зможуть здійснювати прямий транзит до Чорного моря, доки водні шляхи не будуть розчищені, — наголосили у британській розвідці.

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