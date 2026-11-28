Нічна атака дронів на Москву: у російських аеропортах запроваджували обмеженняДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- За словами Собяніна, у напрямку Московського регіону за ніч летіли 462 дрони.
- Обмеження на роботу аеропортів запровадили у Внуково, Домодєдово, Калузі, Пензі, Саратові та Тамбові.
Вночі Москва та інші регіони Росії були під атакою безпілотників. За даними російської влади, у напрямку столиці летіли сотні БПЛА.
Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та Telegram-канал Astra.
Нічна атака на Москву
За словами Собяніна, протягом ночі у напрямку Московського регіону летіли 462 безпілотники. Він запевнив, що більшість цілей російська ППО нейтралізувала на дальніх підступах до столиці, а 123 дрони знищили безпосередньо на підльоті до Москви.
Через атаку безпілотників в аеропортах Внуково та Домодєдово ввели обмеження для літаків. Також авіаційні обмеження діяли в Калузі, Пензі, Саратові та Тамбові.
Міністерство оборони РФ заявило про нібито перехоплення 1 246 українських безпілотників за ніч над російськими регіонами та окупованим Кримом.
Сьогодні вночі вибухи пролунали у Ростовській та Самарській областях. Під атакою опинилися Новошахтинський нафтопереробний завод (НПЗ) та лінійна виробничо-диспетчерська станція Самара.
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