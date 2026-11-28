Вночі Москва та інші регіони Росії були під атакою безпілотників. За даними російської влади, у напрямку столиці летіли сотні БПЛА.

Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін та Telegram-канал Astra.

Нічна атака на Москву

За словами Собяніна, протягом ночі у напрямку Московського регіону летіли 462 безпілотники. Він запевнив, що більшість цілей російська ППО нейтралізувала на дальніх підступах до столиці, а 123 дрони знищили безпосередньо на підльоті до Москви.

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Через атаку безпілотників в аеропортах Внуково та Домодєдово ввели обмеження для літаків. Також авіаційні обмеження діяли в Калузі, Пензі, Саратові та Тамбові.

Міністерство оборони РФ заявило про нібито перехоплення 1 246 українських безпілотників за ніч над російськими регіонами та окупованим Кримом.

Сьогодні вночі вибухи пролунали у Ростовській та Самарській областях. Під атакою опинилися Новошахтинський нафтопереробний завод (НПЗ) та лінійна виробничо-диспетчерська станція Самара.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 739-ту добу.

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