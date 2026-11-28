Головне управління з питань імміграції (OIF) скасувало заборону на в’їзд для українського командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді (позивний Мадяр).

Про це повідомляє видання Magyar Hang.

Угорщина скасувала заборону на в’їзд Бровді

Заборону на в’їзд для українського командира угорського походження Роберта Бровді ввели за часів уряду Віктора Орбана після того, як Україна неодноразово завдавала ударів по російській ділянці нафтопроводу Дружба.

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Тодішній міністр закордонних справ Петер Сійярто ще в серпні 2025 року заявив:

Жоден напад на наш суверенітет не може залишитися без наслідків. Тому ми ухвалили рішення про заборону на в’їзд до Угорщини та всієї Шенгенської зони командира військового підрозділу, який здійснив останні надзвичайно серйозні атаки на нафтопровід Дружба.

Тоді сам Бровді порадив Петеру Сійярто засунути “свої санкції собі в дупу”.

Щодо ударів по нафтопроводу Дружба, то Роберт Бровді заявив, що Сійярто захищає не угорський суверенітет, а “свої брудні кишені, які вони набивають дешевою сировиною, що перебуває під санкціями”.

Управління з питань захисту Конституції може ініціювати скасування чинної заборони на в’їзд та перебування в Угорщині, якщо загроза національній безпеці вже не існує. Після цього OIF скасовує накладену заборону на в’їзд. Про що повідомляє на своєму веб-сайті.

— Заборона на в’їзд та перебування, накладена на громадянина України Роберта Бровді строком на три роки, скасовується, — йдеться у повідомленні.

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