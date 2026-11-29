Компанія SpaceX виявила випадки несанкціонованого використання супутникових систем Starlink, зокрема військової версії супутникової системи Starshield, під час війни на Близькому Сході.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на обізнані джерела.

Іран використовував Starlink для атак проти США: що відомо

Ідеться про події на початку березня 2026 року, коли США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану. У відповідь Тегеран завдавав ударів по американських військових базах на Близькому Сході.

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За словами джерел видання, Ілон Маск був розлючений, коли дізнався про два випадки несанкціонованого використання супутникових систем зв’язку його компанії.

Команда Маска дійшла висновку, що Іран використовував Starlink для ведення військової кампанії проти американських сил. Цю інформацію журналістам підтвердили чотири обізнані джерела.

Як пише The Washington Post, у секретному звіті, який влітку представили міністру оборони США Піту Гегсету, також ішлося про використання Іраном Starlink для підтримки військових операцій.

Ще один випадок несанкціонованого використання супутникового зв’язку стосувався американських військових.

За інформацією видання, вони використовували Starshield — військову версію супутникової системи Starlink — для ударних безпілотників, хоча оплачений тариф передбачав використання сервісу лише для наземних операцій.

За словами одного зі співрозмовників The Washington Post, після виявлення цих порушень у SpaceX звільнили щонайменше двох керівників.

У Пентагоні заявили, що їм невідомо про існування секретного звіту щодо використання Іраном Starlink. Компанія SpaceX та Ілон Маск не відповіли на неодноразові запити журналістів щодо коментарів.

Нагадаємо, 23 листопада президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану новими військовими ударами після Нового року, якщо Вашингтону та Тегерану не вдасться досягти домовленостей.

За словами американського лідера, після проміжних виборів у США Іран став агресивнішим.

Трамп також пригрозив знищенням іранських кораблів у разі спроби прорвати встановлену Сполученими Штатами морську блокаду.

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