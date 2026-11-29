Росія оснащує нові атомні підводні човни ракетами Циркон, імовірно, прагнучи скористатися дефіцитом західних ракет-перехоплювачів.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, 27 листопада Військово-морський флот РФ ввів в експлуатацію атомний ударний підводний човен Перм класу Ясень-М.

Як повідомляється, він став першим російським підводним човном, оснащеним ракетами Циркон.

Згодом президент РФ Володимир Путін провів нараду з представниками Кремля, Міністерства оборони та суднобудівної галузі, під час якої обговорили подальший розвиток російського атомного підводного флоту.

За словами Путіна, приблизно з 2018 року російський флот отримав 18 нових підводних човнів:

п’ять атомних ракетоносців класу Борей-А;

п’ять атомних ударних підводних човнів класу Ясень-М;

вісім дизель-електричних підводних човнів.

Наразі у РФ будують ще 11 підводних човнів різних класів, зокрема:

два атомні підводні човни класу Борей-А;

п’ять атомних ударних підводних човнів класу Ясень-М;

чотири дизель-електричні підводні човни.

Путін також наголосив на необхідності вдосконалення озброєння підводного флоту, зокрема високоточної далекобійної зброї та протикорабельних ракет.

В ISW зазначають, що російське військове командування враховує досвід війни проти України під час планування майбутніх військово-морських операцій.

Зокрема, аналітики звернули увагу на зниження ефективності застосування крилатих ракет Калібр. За наявними у них даними, рівень перехоплення цих ракет українською протиповітряною обороною наблизився до 100%.

Водночас загроза атак українських морських та повітряних безпілотників суттєво обмежила мобільність російського Чорноморського флоту.

На думку аналітиків, оснащення нових підводних човнів ракетами Циркон, імовірно, пов’язане з прагненням РФ скористатися обмеженими обсягами виробництва західних ракет-перехоплювачів та підвищити ефективність майбутніх ударів із моря.

В ISW вважають, що введення в експлуатацію нового підводного човна та заяви Путіна щодо модернізації флоту свідчать про системне впровадження російськими Збройними силами досвіду війни проти України.

За оцінкою аналітиків, ці зміни, ймовірно, матимуть обмежений вплив на поточні бойові дії, однак будуть важливими для потенційних майбутніх військових конфліктів за участі Росії.