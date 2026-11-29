Уночі проти 29 листопада безпілотники атакували промислову зону Тольятті Самарської області РФ.

Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали Exilenova+ та Supernova+.

Атака на Тольятті 29 листопада: що відомо

Унаслідок нічної атаки безпілотників у промисловій зоні Тольятті спалахнула пожежа.

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Telegram-канал ASTRA, проаналізувавши оприлюднені в мережі кадри, припустив, що під ударом, імовірно, опинилося хімічне підприємство Тольяттікаучук.

Губернатор Самарської області В’ячеслав Федорищев підтвердив атаку на регіон та заявив про нібито збиття понад 20 безпілотників.

За його словами, цілями атаки знову стали промислові підприємства області. Водночас російський посадовець не уточнив, які саме об’єкти зазнали ударів та чи є пошкодження. За його твердженням, загиблих і постраждалих немає.

Що відомо про завод Тольяттікаучук

Підприємство Тольяттікаучук із 2019 року входить до складу групи Татнефть. Завод виробляє синтетичні каучуки, мономери, вуглеводневі фракції та домішки до автомобільного бензину.

Зокрема, продукцію підприємства використовують для виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет.

Тольяттікаучук уже неодноразово зазнавав атак. Останній підтверджений удар по підприємству стався 24 жовтня 2026 року.

Тоді Генеральний штаб ЗСУ повідомив про пошкодження технологічного трубопроводу та виробничого обладнання підприємства.

Масована атака на Росію 29 листопада

Крім Тольятті, українські моніторингові канали повідомляють про атаку на промислову зону Нижньокамська в Татарстані, а також імовірний удар по військовому полігону Капустин Яр.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в напрямку Московського регіону летіли 542 безпілотники. За його твердженням, 105 із них нібито знищили на підльоті до російської столиці.

Загалом у Міністерстві оборони РФ повідомляють про нібито перехоплення та знищення 1 017 українських безпілотників над російськими регіонами та тимчасово окупованим Кримом.

ГУР підтвердило ураження хімічного підприємства в Тольятті

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) повідомили, що уночі проти 29 листопада українські далекобійні безпілотники уразили підприємство КуйбишевАзот у Тольятті Самарської області РФ.

За інформацією української розвідки, КуйбишевАзот є одним із найбільших підприємств російської хімічної промисловості, залучених до роботи військово-промислового комплексу РФ.

Завод виробляє сировинні компоненти для вибухівки та боєприпасів, а також високов’язкі поліаміди для ракетної галузі.

На території підприємства зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу.

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