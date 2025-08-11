Трамп відклав запровадження мит проти Китаю на 90 днів

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який відтерміновує дедлайн для запровадження мит проти Китаю на 90 днів.

Указ було підписано за кілька годин до закінчення терміну дії паузи щодо тарифів, оголошеної Трампом, повідомив CNBC чиновник Білого дому.

Адміністрація американського президента мала б запроваджувати мита проти Китаю з 12 серпня.

Проте нещодавно США та Китай уклали угоду для скасування низки тарифів, які дві країни встановили одна проти одної після повернення Трампа на посаду президента в січні.

Якби дедлайн не було продовжено, то мита США щодо Китаю різко зросли б до рівня квітня, коли тарифна війна між найбільшими торгівельними державами світу досягла б піка, зазначили у виданні.

Тоді Трамп збільшив загальні тарифи на китайський імпорт до 145%, а країна відповіла 125% митом на американські товари.

Але обидві сторони домовилися призупинити дію більшості цих тарифів у травні, після першої зустрічі перемовників у Женеві. США зменшили свої тарифи до 30%, а Китай – до 10%.

