Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

Трамп відклав запровадження мит проти Китаю на 90 днів

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який відтерміновує дедлайн для запровадження мит проти Китаю на 90 днів.

Трамп переніс дедлайн на мита проти Китаю

Указ було підписано за кілька годин до закінчення терміну дії паузи щодо тарифів, оголошеної Трампом, повідомив CNBC чиновник Білого дому.

Адміністрація американського президента мала б запроваджувати мита проти Китаю з 12 серпня.

Зараз дивляться

Проте нещодавно США та Китай уклали угоду для скасування низки тарифів, які дві країни встановили одна проти одної після повернення Трампа на посаду президента в січні.

Якби дедлайн не було продовжено, то мита США щодо Китаю різко зросли б до рівня квітня, коли тарифна війна між найбільшими торгівельними державами світу досягла б піка, зазначили у виданні.

Тоді Трамп збільшив загальні тарифи на китайський імпорт до 145%, а країна відповіла 125% митом на американські товари.

Але обидві сторони домовилися призупинити дію більшості цих тарифів у травні, після першої зустрічі перемовників у Женеві. США зменшили свої тарифи до 30%, а Китай – до 10%.

Читайте також
Хочу бачити припинення вогню: Трамп про очікування від зустрічі з Путіним
Дональд Трамп і Володимир Путін

Пов'язані теми:

ГрошіДональд ТрампКитайСШАСША-Китай
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь