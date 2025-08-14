Біткоїн встановив новий рекорд, досягнувши $124 тисяч

13 серпня біткоїн піднявся до рекордного рівня у $123 500, перевищивши попередній рекордний рівень за 14 липня $123 205.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Біткоїн показав новий рекорд

Оригінальний криптовалютний токен торгувався по $124 тис. у Сінгапурі о 08:38 в четвер, 14 серпня.

Як пише Bloomberg, біткоїн стабільно зростав протягом більшої частини 2024 року завдяки сприятливому законодавчому клімату у Вашингтоні, запровадженому президентом Дональдом Трампом.

Публічні компанії, очолювані MicroStrategy підприємця Майкла Сейлора, стимулювали попит, дотримуючись корпоративної тактики накопичення оригінальної криптовалюти. Ця стратегія поширилася на менших конкурентів, таких як Ether (Ethereum), що призвело до широкого зростання цифрових активів.

За даними CoinGecko, ринкова капіталізація біткоїна зросла до близько $2,5 трлн, а Ethereum — до майже $575 млрд. Варто зазначити, що обидва токени займають близько 70% усіх криптовалютних торгів.

Зростання Ether спричинене стійким попитом з боку нових активних казначейських компаній, а більш стабільне зростання Bitcoin має завдячувати постійним притокам на біржах.

– Поєднання помірної інфляції, зростаючих очікувань щодо зниження ставок і безпрецедентної участі інституційних інвесторів через ETF створило потужний поштовх, — наголосив Бен Курланд, генеральний директор криптодослідницької платформи DYOR.

