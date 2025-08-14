Путін їде до Трампа, щоб врятувати свою економіку, яка на порозі колапсу – Bloomberg

Головне Витрати РФ на військові та нацбезпеку складуть близько 2 млрд, що становить майже 8% ВВП.

За оцінками, корпоративні борги зросли на 71% з липня 2022 по листопад 2024 року, створивши "тіньовий військовий бюджет".

Зростання економіки РФ сповільнюється: доходи від експорту нафти падають, дефіцит сягнув найвищого рівня за 30 років.

На цьому фоні Володимир Путін вирушає на Аляску на зустріч із Дональдом Трампом.

Зростання російської економіки зупинилося, а доходи від нафти впали. Економіка РФ задихається під тягарем війни в Україні саме в той момент, коли кремлівський диктатор Володимир Путін має зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці.

Колапс економіки Росії

Дефіцит російського бюджету зріс до найбільшого за останні 30 років. Інфляція та процентні ставки залишаються занадто високими. Деякі експерти вважають, що Росія наближається до боргової кризи.

І на тлі таких тріщин російської економіки Путін вирушає до Аляски на зустріч із Трампом. Вони обговорять врегулювання війни в Україні. Водночас американський президент цього тижня заявив, що Путіну варто зосередитися на відновленні своєї економіки, яка зараз не в найкращому стані.

Варто зауважити, що самі російські міністри, банкіри та економісти публічно попереджають, що їхня економіка перебуває в глибокій кризі.

Дотепер Путін намагався підтримувати економічну стабільність, вважаючи, що росіяни, які пережили 70 років комунізму, розпад Радянського Союзу та численні економічні спади, мають високий поріг болю і в кінцевому підсумку підтримають його рішення про вступ у війну.

Але доходи РФ від продажу нафти значно скоротилися, а США погрожують більш жорсткими санкціями щодо постачання нафти. Путін хоче скасування санкцій як складової будь-якої угоди під час переговорів на Алясці.

Які загрози для економіки РФ від продовження війни

Якщо Кремль продовжить війну, то російським банкам загрожуватиме банкрутство, а це погано позначиться на держбюджеті. Росія може зіткнутися з проблемою демілітаризації економіки, яка стала залежною від війни, що може спровокувати дефолт.

Витрати на військову та національну безпеку цього року коштуватимуть Кремлю майже $172 млрд (це близько 8% ВВП), заявила Олександра Прокопенко, співробітниця Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Трамп говорить, що Путін погодився зустрітися на Алясці через загрозу вторинних санкцій.

Після нападу РФ на Україну 24 лютого 2022 року Путін підписав поправку до закону № 29-ФЗ, яка зобов’язувала російських кредиторів видавати так звані пільгові кредити підрядникам, пов’язаним з війною. Кредити надавалися за значно нижчими процентними ставками.

Багато найбільших банків Росії перебувають під контролем держави і соратників Путіна.

Спочатку стратегія здавалася успішною. У 2023 році економічне зростання Росії знову набрало обертів, а рубль відновився завдяки контролю за капіталом і стрімкому зростанню доходів від енергоносіїв. Китай та Індія збільшили закупівлю російської нафти за низькими цінами. Російські підприємства знайшли обхідні шляхи через такі треті країни, як Туреччина, Казахстан та Об’єднані Арабські Емірати.

Крейг Кеннеді з Центру російських та євразійських досліджень ім. Девіса Гарвардського університету оцінює, що з липня 2022 року до листопада 2024 року корпоративний борг Росії може зрости на 71% — що еквівалентно 36,6 трлн рублів ($460 млрд).

Більша частина цього боргу зосереджена у військових секторах: виробництво зброї, технології подвійного призначення, логістика та металургія.

З огляду на вищезазначене, споживчі ціни в РФ до середини 2025 року зросли на понад 10%.

Банк Росії до жовтня 2024 року підвищив ключову процентну ставку до 21%, що є найвищим показником за останні 20 років. Роздрібні та корпоративні клієнти з плаваючими процентними ставками почали відчувати труднощі з погашенням боргів. Навіть оборонна промисловість мала труднощі з погашенням боргів.

— Якщо ми продовжимо працювати так, то майже більшість наших підприємств збанкрутують, — попередив Сергій Чемезов, глава Ростеха.

Банк Росії закликав кредиторів реструктурувати проблемні кредити, а не вимагати їхнього погашення, щоб вони не потрапляли до статистики неповернених кредитів. Справжній масштаб проблеми боргів невідомий навіть керівникам великих банків.

Падіння ВВП та ринку нафти

Зростання ВВП різко впало до 1,1% у другому кварталі 2025 року. У перші три місяці року ВВП знизилося до 1,4%. А у 2024 році річне зростання становило понад 4%. Минулого місяця Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз на цей рік до 0,9%.

Протягом 2025 року ціни на нафту, які на початку війни зросли до $100 за барель, впали до близько $60. А нафта та газ становили приблизно 30% доходів РФ у 2024 році.

Експерти Інституту економічної політики імені Гайдара попередили, що резервний фонд РФ може вичерпатися до кінця цього року.

У червні міністр економіки Максим Решетніков заявив, що Росія на межі впадання в рецесію, а гендиректор Сбербанку Герман Греф описав економіку як таку, що стоїть перед ідеальною бурею. Але тут Путін заявив, що рецесія не допускається за жодних обставин.

У ВТБ за результатами першого півріччя чистий процентний дохід впав на 49%.

Саме в таких умовах Путін вирішив нарешті зустрітися з Трампом. Наслідки для РФ, якщо Трамп виконає свої погрози посилити санкції щодо нафти, будуть надто серйозними. Тож кремлівський диктатор хоче цього уникнути.

Bloomberg

