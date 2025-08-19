Де в ЄС найвища мінімальна зарплата: позиція України на тлі інших країн Європи

В Україні мінімальна зарплата становить 8 тис. грн до оподаткування. Натомість у країнах Європи цей показник у кілька разів вищий. Хто лідирує за рівнем доходів і у якій країні ЄС найвища мінімальна зарплата – розповідаємо в матеріалі.

У яких країнах ЄС найвища мінімальна заробітна плата

Статистика мінімальної зарплати, яку публікує Eurostat, стосується національних мінімальних зарплат, тобто мінімальної оплати праці, яка встановлюється законом у кожній країні.

Мінімальні зарплати подаються у вигляді місячної валової ставки, тобто до вирахування податку на доходи та внесків до соціального страхування, які сплачує працівник. Тобто це “чорна зарплата”, отже “на руки” працівник отримує менше.

Величина цих відрахувань суттєво відрізняється в різних країнах, тому порівняння мінімальних зарплат між країнами без урахування цих особливостей не зовсім коректне.

Національні мінімальні зарплати публікуються двічі на рік – станом на 1 січня та 1 липня. Будь-які зміни, внесені в період між цими датами, відображаються лише в наступному випуску даних Eurostat, тому статистика завжди показує “фіксовану” картину станом на початок і середину року.

Станом на 1 липня 2025 року, 22 з 27 країн Європейського Союзу мали встановлену національну мінімальну зарплату. П’ять країн ЄС не встановлюють мінімальну зарплату на національному рівні. Це Данія, Італія, Австрія, Фінляндія та Швеція.

Місячні мінімальні зарплати у країнах ЄС дуже різняться, а найнижча становить 551 € на місяць у Болгарії.

Найвища мінімальна заробітна плата в Європейському Союзі зафіксована в Люксембурзі. Її розмір €2 704 на місяць. Та це не єдина країна з такими високими виплатами.

Жодна країна Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) не має національної мінімальної зарплати.

Серед 10 країн-кандидатів та потенційних кандидатів на вступ до ЄС національна мінімальна зарплата встановлена у семи країнах. Серед них Чорногорія, Молдова, Північна Македонія, Албанія, Сербія, Туреччина та Україна.

У трьох інших країнах – Боснія і Герцеговина, Грузія та Косово – національної мінімальної зарплати немає.

Рівні мінімальних заробітних плат у ЄС:

Найвищі мінімальні заробітні плати в ЄС зафіксовані в Люксембурзі, Ірландії, Нідерландах, Німеччині, Бельгії та Франції. Тут отримують понад €1 500. У межах цієї групи мінімальна зарплата становить від €1 802 у Франції до €2 704 у Люксембурзі.

Від €1 000 до €1 500 отримують в Іспанії, Словенії, Польщі, Литві, Греції, Португалії та Кіпрі. Їхні мінімальні зарплати варіюються від €1 000 на Кіпрі до €1 381 в Іспанії.

Менше ніж €1 000 отримують у Хорватії, Мальті, Естонії, Чехії, Словаччині, Румунії, Латвії, Угорщині та Болгарії. У цій групі мінімальна зарплата перебуває в межах від €551 у Болгарії до €970 у Хорватії.

В Україні мінімальна зарплата є найнижчою серед усіх країн Європи — лише €164 до сплати податків. Це найменший показник, який суттєво відстає від рівнів, встановлених у державах ЄС.

У яких країнах найшвидше зростає мінімальна зарплата

Найвищий середньорічний темп зростання мінімальної зарплати між липнем 2015-го і липнем 2025 року спостерігався в Румунії (+13,0%), Литві (+12,3%), Болгарії (+11,0%) та Польщі (+10,2%). Найнижчі середньорічні темпи за цей період зафіксовано у Франції (+2,1%) та на Мальті (+2,9%).

У країнах, де національна валюта не є євро (Болгарія, Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, а також країни-кандидати, крім Чорногорії), мінімальна зарплата була перерахована в євро за курсом на червень 2025 року.

