Суд визнав винними в груповому згвалтуванні місцевої мешканки трьох жителів Топкінського району (Кемеровська область). Їм дали 4 роки позбавлення волі умовно.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління Слідчого комітету.

У червні троє молодих людей від 19 років до 21 року розпивали спиртне біля одного з приватних будинків. В цей час повз проходила їх знайома, привіталася з ними і пішла додому. 19-річний юнак пішов за нею. На пустирі він накинувся на неї і затягнув в кущі, де побив і згвалтував. Незабаром до місця злочину підійшли його товариші по чарці.

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– Виявивши його на пустирі і вчиняючим насильницький злочин сексуального характеру, вони не тільки не заступилися за дівчину, а й самі скоїли аналогічний злочин, – йдеться в повідомленні.

Жінка дісталася до будинку знайомих і попросила їх викликати поліцію.

Ґвалтівники були затримані і повністю визнали свою провину.

Раніше Факти ICTV писали, що у Броварах Київської області поліція затримала підозрюваних у згвалтуванні неповнолітньої дівчини.

Фото: dreamstime.