PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ / Росія / Розпад РФ неминучий. Екс-депутат Держдуми назвав причини/

Розпад РФ неминучий. Екс-депутат Держдуми назвав причини

Причиною неминучого розпаду РФ буде аж ніяк не втручання Москви у внутрішні справи інших країн, а грабіжницька політика Кремля по відношенню до своїх регіонів.

Таку думку під час чату у Главреді висловив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

– На жаль, я вважаю, що чим далі, тим більше ймовірність розпаду Росії, – зазначив Пономарьов.

За його словами, внутрішня політика Москви по відношенню до своїх регіонів у підсумку спровокує крах Росії.

– Однак причиною цього будуть не військові операції ПВК Вагнер…, а антинародна соціальна політика всередині країни, зубожіння простих людей і грабіжницька політика жиріючої Москви по відношенню до регіонів Росії, – підсумував Пономарьов.

ЧитайтеРосія шукає шлях, як заморозити конфлікт на Донбасі – Полторак

Раніше екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив думку, що всі спроби Росії підкорити Україну обернуться для неї долею Радянського Союзу – тобто розпадом.

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Для чого Газпром блокував відео Слєпакова про Петрова и Боширова
Запуск ракети
Аварія ракети Союз: з’явилося відео та перша версія
Росія не повернеться в ПАРЄ – Ягланд озвучив причину
єс
Друзі Кремля: проросійські партії в Європі та їх небезпека для України
США-Росія
На захист від РФ: США запропонували виділити $1 млрд
Аварія ракети Союз у РФ: екіпаж сів у Казахстані
Росія не повернеться у ПАРЄ! В Асамблеї відмовилися голосувати за скасування санкцій
Газ
Дешевше, ніж в РФ: Польща анансувала нові газові контракти
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка