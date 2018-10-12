Причиною неминучого розпаду РФ буде аж ніяк не втручання Москви у внутрішні справи інших країн, а грабіжницька політика Кремля по відношенню до своїх регіонів.
Таку думку під час чату у Главреді висловив колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.
– На жаль, я вважаю, що чим далі, тим більше ймовірність розпаду Росії, – зазначив Пономарьов.
За його словами, внутрішня політика Москви по відношенню до своїх регіонів у підсумку спровокує крах Росії.
– Однак причиною цього будуть не військові операції ПВК Вагнер…, а антинародна соціальна політика всередині країни, зубожіння простих людей і грабіжницька політика жиріючої Москви по відношенню до регіонів Росії, – підсумував Пономарьов.
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Раніше екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив думку, що всі спроби Росії підкорити Україну обернуться для неї долею Радянського Союзу – тобто розпадом.
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