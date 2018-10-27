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Росія заявила в ООН, що готується до війни

У Росії підтвердили, що готуються до війни.

Про це в ООН заявив заступник голови департаменту з питань нерозповсюдження і контролю над озброєннями МЗС Росії Андрій Білоусов.

– Тут недавно на засіданні Сполучені Штати заявили, що Росія готується до війни. Так, Росія готується до війни, я це підтверджую, — сказав він після голосування проти розгляді резолюції Москви на підтримку Договору про ліквідацію РМСД.

Читайте: Трамп сказав, яка “найгірша подія” трапилася з Росією

За словами Білоусова, Москва захищатиме свою територіальну цілісність,принципи і своїх громадян.

На його думку, США змушують Росію вживати агресивні заходи.

Нагадаємо, вчора США попередили РФ щодо введення додаткових санкцій.

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