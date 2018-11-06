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Воронка і клізма: як у РФ примусово годують ув’язнених

Розслідування російських журналістів підтвердило, що в українського політв’язня Олега Сенцова були причини для припинення голодування.

В'язниця

Олег Сенцов припинив голодування, тому що в російських колоніях дійсно застосовуються тортури для примусового годування, пише Медуза.

Вивчивши нормативні документи, журналісти видання дійшли висновку, що співробітники ФСВП з такими в’язнями як Сенцов керуються нормами ще 1958 року, і вони дійсно дозволяють примусове годування, якщо є загроза життю засудженого за медичними показаннями.

Щоправда, немає підзаконних актів, в яких пояснювалося б, чим саме і як потрібно годувати ув’язненого.

Згідно з декларацією Всесвітньої медичної асоціації від 1992 року, ректальний метод примусового годування заборонений.

Чи застосовується цей метод у Росії – достеменно невідомо, але і не засуджується, оскільки в одному з досліджень автори публікації знайшли згадку про застосування поживних клізм.

У Росії будь-яке медичне втручання може застосовуватися до засудженого тільки за його письмовою згодою.

Але примусове годування не вважається медичним втручанням, тому “співробітники колоній і ізоляторів не бачать великої проблеми у використанні наручників та інших спеціальних засобів при примусовому годуванні”.

Видання також наводять дані опитування, проведеного в 2018 році серед співробітників колоній і ізоляторів.

Їм запропонували продовжити фразу: “Для забезпечення процедури примусового харчування у законодавстві необхідна можливість використання і застосування …”.

Список найпопулярніших відповідей виглядає так: фізична сила і спеціальні засоби; спеціальний зонд для годування і воронка; медичне обладнання та медикаменти; гамівна сорочка.

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Як повідомлялося, Сенцов заявив про припинення голодування з 6 жовтня 2018 року через погрози початку його примусового годування.

Фото: pixabay.com

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