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РФ готується до масштабної війни: попередження шведських експертів

Аналіз військових навчань російської армії за останні 10 років показав, що Путін готується до більш масштабних військових конфліктів.

Армія Росії

Про це йдеться в доповіді експертів Шведського інституту оборонних досліджень (FOI).

– Росія готується до тривалих регіональних війн, наприклад, проти Китаю або НАТО, – попереджають вони.

Шведські експерти також звертають увагу на те, що російські збройні сили цілеспрямовано підвищують свою боєздатність, тобто здатність швидко переходити від повсякденної діяльності до виконання бойових завдань в умовах війни.

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До слова, всі факти використання Росією забороненого важкого озброєння на Донбасі свідчать про те, що Путін не збирається припиняти війну.

Фото: dreamstime.com

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