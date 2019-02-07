Аналіз військових навчань російської армії за останні 10 років показав, що Путін готується до більш масштабних військових конфліктів.
Про це йдеться в доповіді експертів Шведського інституту оборонних досліджень (FOI).
– Росія готується до тривалих регіональних війн, наприклад, проти Китаю або НАТО, – попереджають вони.
Шведські експерти також звертають увагу на те, що російські збройні сили цілеспрямовано підвищують свою боєздатність, тобто здатність швидко переходити від повсякденної діяльності до виконання бойових завдань в умовах війни.
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До слова, всі факти використання Росією забороненого важкого озброєння на Донбасі свідчать про те, що Путін не збирається припиняти війну.
Фото: dreamstime.com
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