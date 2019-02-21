Німецькі ЗМІ пишуть, що Москва може вплинути на вибори до Європарламенту, що відбудуться у травні, і на регіональне голосування у східних регіонах Німеччини.

Експерти переконані, що ці вибори – чудова нагода для Путіна підсадити ще більше своїх агентів у євроструктури, йдеться у сюжеті Ранку у великому місті.

Контррозвідка Німеччини навіть почала офіційне розслідування з приводу зв’язків німецьких ультраправих із Кремлем.

Йдеться про найбільшу опозиційну партію Альтернатива для Німеччини та ультраправу партію Право.

За даними контррозвідки, Москва розглядає їх як можливих союзників в спробі дестабілізувати Захід.

Читайте: Путін мріє про розвал Євросоюзу – Макрон

Політолог Тарас Березовець каже, що вся ця кампанія підтримки російськими спецслужбами триває близько 50 років – тобто ще з 60-х років.

– Що стосується підтримки окремих політичних партій, вони завжди розділяли фінансування терористичних груп. При тому, що ці групи, як правило, мають політичне прикриття у вигляді партії Альтернатива для Німеччини, – розповів експерт.

За його словами, є ще праворадикальні екстремістські групи, які займаються нападами на іноземців, на мігрантів, і росіяни мають стосунок до їхнього фінасування.

Щодо виборів до Європарламенту, то, на думку Березовця, Росія скористається цією нагодою, як це було під час парламентських виборів у Франції.

– Є прямі докази того, наприклад, що 19 млн євро було витрачено на підтримку Національного фронту Марін Ле Пен…І це було доведено під час розслідування МВС Франції, – нагадав політолог.

Вплив Кремля не обмежується лише Францією та Німеччиною. Особливо прихильні до РФ у Греції, Угорщині та навіть у Польщі і Чехії. Там росіяни маніпулюють ультраправими, використовуючи складні моменти в історії.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн сказала, що Європа не дозволить РФ встановлювати свої правила у світі.

Фото: Dreamstime