У порту Санкт-Петербурга днями виявили велику партію наркотиків вагою 400 кг та вартістю $70 млн, яку пов’язують із найвищим керівництвом Росії, зокрема, з Путіним.

Зробити наркоманами населення країни, щоб повністю її контролювати – це чудово розуміли ще у СРСР. КДБ мав тоді систему постачання і збуту наркотиків по всьому світу.

Після розпаду Радянського Союзу наркотична мережа КДБ частково розсипалась, але кадри лишились. І тепер наркобізнес РФ контролює вузька група колишніх КДБістів.

Всіх їх об’єднує те, що у 80-х вони працювали у Ленінграді під керівництвом генерала Калугіна.

Серед них і Володимир Путін, який у 1998-1999 рр. був директором ФСБ, потім прем’єром і, зрештою, президентом Росії.

До речі, сам Калугін у 1995 році втік до США. Дивно, що його досі не намагались ліквідувати як Литвиненка чи Скрипаля. Ймовірно, Калугін потрібен Путіну.

Це підтверджує офіційна статистика – наркоринок у Росії з 1992 року зріс у 10 разів. І зараз динаміка буде швидко зростати, бо до 2014 року для Путіна та його оточення наркобізнес був не головним.

Однак після нападу на Україну та введення санкцій проти РФ, грошовий потік до Путіна послабшав. Тож нелегальний бізнес для Кремля став більш привабливим.

Гучні затримання росіян з величезними партіями наркотиків пов’язані саме зі збільшенням обсягів наркотрафіку.

Зокрема, у 2016 році в посольстві Росії в Аргентині знайшли майже 400 кг кокаїну. А валізи з наркотиками намагався вивезти на своєму літаку особисто голова Ради Безпеки Патрушев. Наприкінці 2018 року в маленькій країні Кабо-Верде затримали корабель з російським екіпажом. Там виявили понад 5 тонн кокаїну.

І, нарешті, 400 кг наркотиків – у порту Санкт-Петербургу. Скоріш за все, ФСБ не встигло попередити митників, що не всі контейнери треба відкривати.

До речі, 13 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що відносини між Росією і Україною будуть неминуче відновлені.