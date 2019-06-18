Безпрецедентна для Росії історія. Народ переміг систему, але чи дійсно усе так, як нам здається.

Цей п’ятиденний детектив почався 6-го червня. Івана Голунова – журналіста-розслідувача порталу Медуза, затримали у Москві за підозрою у збуті наркотиків.

Поліцейські знайшли у нього кілька пакетиків з білим порошком, а вдома лабораторію.

Журналіста жорстоко побили поліцейські. Лікарі виявили у нього гематому на потилиці і численні забої. Пізніше Голунов назвав ім’я копа, який наніс йому кілька ударів у голову. За іронією, ним виявився призер конкурсу на кращого поліцейського Москви Уметбаєв.

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Справа почала розвалюватись вже наступного дня. Коли під тиском суспільства поліцейські змушені були офіційно визнати, що опубліковані світлини, зроблені не у квартирі Голунова.

Свавілля правоохоронців підбурило людей вийти на вулиці.

У залі суду Іван Голунов розповів, що його справа – це помста за розкриті схеми ділків поховальних бюро з його останнього розслідування.

Причина проста: те що дехто сприйняв як відлигу системи, насправді виявилося збігом обставин. І якби це дійсно була політична справа, ні під якими протестами Кремль не прогнувся б. Впевнений російський дисидент Ілля Пономарьов.

Ситуацією скористалась ФСБ, яка традиційно конкурує з МВС. Чекісти допомагали нагнітати хвилю проти поліцейських, – каже Пономарьов.

Менше з тим абсолютна непереконливість обвинувачень та безпрецедентна підтримка суспільства усе ж змусили систему на найвищому рівні визнати, що Іван невинен.

Справа Івана Голунова стала бікфордовим шнуром для протестів проти системи в цілому. Перемога у резонансній історії не означала перемогу над свавіллям правоохоронців, які задля помсти або статистики підкидають наркотики росіянам.

Путін навіть у Кремлі не зміг сховатись від справи Голунова

Студентка МДУ прийшла на прийом до дня Росії у футболці із прінтом на підтримку Івана і сиділа у першому ряду прямо перед ВВП.

Чи змінить щось у вітчизні імені Путіна справа Івана Голунова? Після жорстких затримань у Москві на відлигу годі сподіватись. Менше з тим, Держдума вже анонсувала поправки щодо пом’якшення 228-ї статті, а росіяни, які виходили на протести, зрозуміли, що від них все-таки щось залежить.

Нагадаємо, журналіста Івана Голунова затримали співробітники карного розшуку РФ за підозрою у продажі наркотиків.