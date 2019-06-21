Якщо до 1 липня Росія не виконає свої фінансові зобов’язання перед Радою Європи, в організації запровадять надзвичайний план. Для країни це обернеться серйозними політичними наслідками.

Генсек Парламентської асамблеї Ради Європи Войцех Савицький розповів, що борг РФ перед бюджетом РЄ на даний момент становить близько €75 млн, а до кінця червня він зросте до €100 млн.

– Російська Федерація припинила платити до бюджету Ради Європи у 2017 році… Сума, що не заплачена у 2017 році, склала €22 млн, у 2018-му – це €33 млн. А щодо 2019 року, зобов’язання кожної країни, і не тільки Росії, полягають у тому, що необхідно виплатити одну третину річного внеску до кінця лютого. Росія не заплатила цю частку – €11 млн, – уточнив генсек ПАРЄ.

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Таким чином чистий борг Росії перед РЄ складає €66 млн плюс до липня вона повинна внести дві третини свого членського внеску в розмірі €22 млн.

За його словами, якщо країна-член РЄ два роки не платить внески, ситуацію повинен розглянути Комітет міністрів Ради Європи, який може позбавити РФ репрезентативних прав в організації.

Днями у Росії заявили про наміри повернути свою делегацію у ПАРЄ.