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Путін скликав Радбез після розмови з Зеленським

Володимир Путін скликав Радбез РФ, щоб обговорити російсько-українські відносини з урахуванням телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

путин

Президент Росії Володимир Путін обговорив з членами Ради безпеки РФ відносини з Україною після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

У нараді взяли участь спікери обох палат парламенту РФ Валентина Матвієнко і В’ячеслав Володін, глава адміністрації Кремля Антон Вайно, секретар Радбезу Микола Патрушев, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, директор ФСБ Олександр Бортніков, глава СЗР Сергій Наришкін.

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Також на нараді був присутній спецпредставник президента РФ з питань природоохоронної діяльності, екології і транспорту Сергій Іванов.

Нагадаємо, 11 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Кремль

Путін обговорив з членами Ради безпеки РФ відносини з Україною

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