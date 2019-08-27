99-й рік. Росія оговтується після найбільшої в своїй історії економічної кризи. Президенту Єльцину загрожує імпічмент. Починається операція наступник. Пост прем’єра займає директор ФСБ – Володимир Путін.

Менше ніж за місяць після цього країну сколихнула серія терактів.

Винуватцями терактів влада називає кавказьких сепаратистів. Починається друга Чеченська війна, яка закінчується жорстоким штурмом Грозного.

На попелищі чеченської столиці в березні 2000-го Путін стає другим президентом Росії. Його підтримали 53%.

Під час свого першого терміну Путін видавався прозахідним політиком.

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Березень 2004-го. Прикрутивши гайки всередині країни та скориставшись економічним зростанням за рахунок здороження газу й нафти, Путін вдруге стає президентом.

Його владарювання називали вставанням з колін і Путін став провадити агресивнішу зовнішню політику.

До подій в Криму пройде ще 9 років. А перед цим буде знаменита Мюнхенська промова 2007-го. Її вважають точкою повернення до часів Холодної війни.

Через рік Росія нападе на Грузію.

Захід в’яло відреагував на агресію. Саме це, як згодом скажуть оглядачі, заохотить Москву розв’язати іншу війну на пострадянському просторі.

2012-й. Попри масове незадоволення владою, протести на Болотній в Москві – Путін втретє стає президентом. Цього разу, на шестирічний термін.

Остаточно розправившись з внутрішньою опозицією, Путін береться відновити контроль на пострадянському просторі. На заваді стає українська революція.

2014-й. Під приводом захисту росіян від бандерівців, Путін окуповує Крим і розв’язує війну на Донбасі.

Захід запроваджує санкції, Росія опиняється в ізоляції. Та вже через рік Москва вступає в іншу війну. Вторгається у Сирію під приводом захисту диктатора Башара Асада.

Власний прогноз справдився. До закінчення четвертого терміну ще майже 5 років. Яким буде 2024-й і що буде після. І чи не задушить ця машина самого Путіна.

До слова, Путін перехитрив Обаму – Трамп про анексію Криму.