Президент Росії Володимир Путін в день обміну між Україною і РФ був на церемонії відкриття Дня міста на ВДНГ у Москві.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що зустрічати росіян в аеропорту не є прерогативою глави держави.

За його словами, Путін зробив частину роботи, яка була потрібна від нього.

– Глава держави свою частину шляху пройшов для того, щоб цей обмін міг відбутися. Це є головним, не приїзд або неприїзд в аеропорт, – заявив Пєсков.

Прес-секретар попросив називати цих людей не полоненими, а утримуваними особами.

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До слова, у день обміну між Україною та РФ Путін брав участь у церемонії відкриття Дня міста на ВДНГ у Москві. У своїй промові він говорив про те, як багато зроблено для створення комфортного, ділового середовища, соціальної, транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, 7 вересня Україна і Росія провели обмін ув’язненими у форматі 35 на 35. Зустрічі звільнених кардинально відрізнялися.

Українців в аеропорту Бориспіль зустрічав президент Володимир Зеленський, омбудсмен Людмила Денісова, командувач ВМС України Ігор Воронченко, рідні, друзі, величезна кількість журналістів та активістів. Телеканали в режимі реально часу висвітлювали подію.

У Росії ж прибулих в аеропорт Внуково (Москва) росіян зустріли глава Россия сегодня Дмитро Кисельов, журналістка Вікторія Івлєва і ведуча Ольга Скабєєва.