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Факти / Світ / Росія

У РФ актору дали 3,5 роки колонії після абсурдного затримання на мітингу

16 вересня в Росії 24-річному актору Павлу Устинову дали 3,5 роки колонії за те, що під час мітингу в Москві він нібито вивихнув плече росгвардійцю.

устинов

Павлу Устинову дали 3,5 роки колонії в Росії через нібито участь у мітингу в Москві і нанесення тілестних ушкоджень росгвардійцю.

Актора затримали 3 серпня біля метро. Він стояв з телефоном в руці і чекав на друга, не беручи участь у мітингу. В той проходила багатотисячна акція протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу.

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У мережі з’явилося відео моменту затримання Устинова, де видно, як кілька спецназівців у повній екіпіровці повалили його на землю і почали бити палицями.

У рапорті поліцейські написали, що актор нібито привертав увагу громадян і ЗМІ, ігнорував роз’яснення співробітників поліції і скандував гасла. Також його звинуватили в тому, що він вивихнув руку росгвардійцю Олександру Лягіну.

Рідні актора і адвокат заявили, що мають намір домагатися апеляції і перегляду справи.

Історія Устинова привернула увагу громадськості та колег по кінематографу. Актори влаштували масовий флешмоб #свободупавлуустинову.

На підтримку Устинова виступили Констанстін Райкін, Олександр Паль, Максим Галкін та інші.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що влада не має наміру коментувати рішення суду.

Нагадаємо, 3 вересня в Росії блогеру дали 5 років в’язниці за коментар в Twitter.

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