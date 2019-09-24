Михайло Круг мав виступати на концерті до Дня Твері, але образився на організаторів і поїхав додому, де зустрів свого вбивцю.

Співак Михайло Круг у фатальну ніч повернувся додому через образу на організаторів концерту на День міста Твері, на якому повинен був виступати.

За словами слідчих, шансоньє сприйняв як образу те, що організатори спочатку заявили, що не зможуть виплатити йому гонорар, а після того, як Круг погодився співати безкоштовно, йому повідомили, що кошти все-таки були виділені.

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Правоохоронці додали, що співак не повинен був зустріти Тверських вовків вдома. Грабіжникам навіть було наказано закінчити справи до салюту. Здійснити це не вдалося.

Як повідомлялося, учасник банди Тверські вовки Олександр Агєєв зізнався, що Круга вбив Дмитро Веселов.