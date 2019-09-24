PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Убивство Круга: чому шансоньє у фатальну ніч повернувся додому

Михайло Круг мав виступати на концерті до Дня Твері, але образився на організаторів і поїхав додому, де зустрів свого вбивцю.

Убивство Круга: чому шансоньє у фатальну ніч повернувся додому

Співак Михайло Круг у фатальну ніч повернувся додому через образу на організаторів концерту на День міста Твері, на якому повинен був виступати.

За словами слідчих, шансоньє сприйняв як образу те, що організатори спочатку заявили, що не зможуть виплатити йому гонорар, а після того, як Круг погодився співати безкоштовно, йому повідомили, що кошти все-таки були виділені.

Читайте: Убивство Круга: слідчі розкрили нові деталі

Правоохоронці додали, що співак не повинен був зустріти Тверських вовків вдома. Грабіжникам навіть було наказано закінчити справи до салюту. Здійснити це не вдалося.

Як повідомлялося, учасник банди Тверські вовки Олександр Агєєв зізнався, що Круга вбив Дмитро Веселов.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Тренировочный зал для боевых искусств
64-річний російський тренер з бойових мистецтв звинувачується у педофілії
Убивство Круга: слідчі розкрили нові деталі
Убивство Круга: слідчі розкрили нові деталі
Шаманський похід на Москву. Чому він може виявитися сильнішим за офіційну опозицію
Шаманський похід на Москву. Чому він може виявитися сильнішим за офіційну опозицію
РУСАДА
WADA запустило процедуру невідповідності РУСАДА антидопінговому кодексу
Убивство Михайла Круга розкрито – СК РФ
Убивство Михайла Круга розкрито – СК РФ
Олімпійські ігри
Олімпіада-2020: Росію можуть відсторонити від змагань
Отруєння скрипалів
Хочу справедливості – жертва отруєння у Солсбері подасть в суд на РФ
У Росії відпустили з СІЗО актора Устінова, який “побив” росгвардійця
У Росії відпустили з СІЗО актора Устінова, який “побив” росгвардійця
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка