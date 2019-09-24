Убивця Михайла Круга Дмитро Веселов перед смертю розповів про скоєний злочин своїм родичам.
Член банди Тверські вовки Дмитро Веселов встиг зізнатися родичам у вбивстві співака Михайла Круга перед тим, як його застрелив інший член банди Олександр Осипов.
Про це на прес-конференції розповів керівник відділу з розслідування особливо важливих справ СУ СК РФ у Тверській області Шіхбала Амірсеїдов.
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Також слідство повідомило, що зброю, з якою було скоєно напад на будинок Круга, знайшли у болоті. Для вилучення її довелося осушувати ділянку ландшафту.
Як повідомлялося, учасник банди Тверські вовки Олександр Агєєв зізнався, що Круга вбив Дмитро Веселов.
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