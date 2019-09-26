У Кремлі заявили, що введення миротворців на територію Донбасу не передбачено Мінськими домовленостями.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про необхідність зрозуміти, що думають учасники конфлікту про можливе введення білоруських миротворців на Донбас.

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За його словами, учасниками конфлікту є “ЛДНР” і влада України.

Пєсков зазначив, що введення миротворців на Донбас не передбачено Мінськими домовленостями.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна готова ввести миротворців на територію Донбасу.