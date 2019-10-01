У резонансній справі вбивства Михайла Круга через 17 років нарешті поставили крапку. Факти тижня побували у будинку Михайла Круга у Твері. Саме в цьому маєтку 1 липня 2002 року вбили короля шансону.

Насправді жив бард доволі скромно. Третій поверх будинку, так звану більярдну, він захотів зробити у вигляді морської каюти.

Саме на третьому поверсі у ту рокову ніч сховалися вбивці. Родина приїхала зі свята, і мати Круга навіть бачила когось у вікні.

Читайте: Кров йшла з рота! У Києві коханці 40 хвилин били чоловіка через ревнощі (18+)

Вони зайшли у дім і до останнього нічого не підозрювали. Вже збиралися спати, Михайло із дружиною Іриною на другому поверсі, а на третьому готувалася до сну теща, мати Ірини.

Один з нападників – Олександр Агєєв. Він колишній член кримінального угруповання Тверські вовки, рецидивіст, вже відбуває довічне покарання. Лише зараз він розповів на місці вбивства як все було.

Нападники піднялись на третій поверх і сховались, потім вони напали на жінку і вдарили її пістолетом по голові. В цей час дружина Михайла Ірина почула гуркіт і крик матері на третьому поверсі.

Співучасник Агєєва – Дмитро Веселов. Тієї ночі вони вирішили, що свідки не потрібні і побігли за Іриною. Там вони і розстріляли її разом з Михайлом.

Кілька поранень, утім Круг ніби був при свідомості. Швидку викликали, але марно, він помер у лікарні.

На похороні Михайла Круга з ним прощалося усе місто. Смерть Круга просто шокувала та здригнула все коло бардів. Одразу заговорили про кримінальні розбірки.

Інший друг Круга – автор і виконавець вуличного романсу Олександр Новіков згадує, що попереджав Михайла незадовго до смерті, але Круг надто довіряв криміналітету.

Дивно, адже Михайло Воробйов із псевдонімом Круг насправді не мав відношення до блатних.

Хоча він і писав та співав пісні шансону, навіть виступав у тюрмах, все ж не був надто близьким до кримінального світу.

На думку Новікова, це було пограбування будинку. Імовірно, нападники просто не знали, до кого вони вдерлися.

Подібної думки і інший давній друг Михайла Круг, відомий виконавець шансону Гарік Кричевський. Він упевнений, що вбивство було випадковим.

З іншого боку, як можна було не знати, що це будинок Михайла Круга. Адже у той час бард мав шалену популярність. У банальне пограбування сестра Круга Ольга не вірить.

Ольга згадує, що було чимало версій. Одну, найбільш вірогідну висловив найперший слідчий, який був ще на місці вбивства. Була одна давня рекетирська схема – збивання грошей з бізнесменів.

За три місяці до смерті, Круг відпочивав у сауні із відомим авторитетом на прізвисько Лом – Олександром Костенком. Ватажок Тверських вовків пропонував Кругу дах в обмін на відсоток з доходів, але співак відмовився. А авторитет – вигадав інший спосіб збити гроші.

Хто ж стріляв – Агєєв чи Веселов? На це запитання тривалий час не було відповіді.

Олександр Осіпов – довічно засуджений інший учасник банди вовків. Саме він раніше пролив світло на розслідування. Вночі щось пішло не так, в Дмитра Веселова не витримали нерви – і він відкрив вогонь.

Круг вибігає з кімнати, кличе дружину. Ірина біжить вниз, він – прикриває ії. Веселов стріляє – це підтвердив вже і його спільник Олександр Агєєв.

Осіпов розповів, що Лом страшенно розлютився, коли дізнався що сталося. Сказав, що цього не просив. Вбивця Дмитро Веселов, який стріляв – зник. Згодом зник і сам Лом, аж доки не знайшли дивне поховання на околиці Твері у 2012 році.

Тепер точно відомо, що Веселова вбив сам Осіпов, який начебто був прихильником Круга, який коли дізнався про вбивство Михайла не витримав і помстився.

Тіло досі не знайдено, для його пошуку проводили окремий слідчий експеримент. Осіпов показав, де закопаний убивця Круга. Розв`язку у слідстві затягнуло те, що рецидивіст Агєєв у колонії суворого режиму Полярна сова задушив двох співкамерників. Тож доки тривало це розслідування, справу Круга – відкладали.

Ольга зберігає усі речі брата – його колекцію етикеток від вин, та записи віршів і пісень. Круг у неї у всьому, таке враження, що він і не помирав. Особливо, коли знаходять записи пісень, які він наспівував незадовго до смерті. Є навіть такі пісні, які ще ніхто не чув.

Можливо, невдовзі з`явиться новий альбом давно загиблого співака. Через 17 років після вбивства, двох розслідувань і коли у справі нарешті поставили крапку.

Нагадаємо, у Миколаєві 50-річний турок з Німеччини з ножем накинувся на 30-річну місцеву мешканку, з якою вони розлучилися через його надмірні ревнощі.