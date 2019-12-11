У мережі з’явилися фото секретної дачі президента Росії Володимира Путіна, яка знаходиться в селищі Олива на Південному березі анексованого Криму.

В анексованому Криму сфотографували секретну дачу президента РФ Володимира Путіна, яка знаходиться в селищі Олива на Південному березі.

На фото видно, що величезна ділянка обнесена парканом.

З висоти пташиного польоту вдалося сфотографувати чотириповерховий будинок, басейн і тенісний корт.

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Також на фото є два особистих пірси і три вертолітні майданчики.























Особисті пірси і вертолітні майданчики: в мережі з’явилися фото дачі Путіна в Криму / 6 фотографий

Нагадаємо, 11 грудня ЗМІ виявили в Конча-Заспі державну дачу, якою користується міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Цей факт підтвердила і дружина міністра Інна Пристайко. За її словами, за оренду державного майна доводиться платити близько 10 тис. грн на місяць.