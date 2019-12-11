Путін не поважає Європу і не погодиться на мир з Україною – ЗМІ

Президент Росії Володимир Путін не поважає Європу і добровільно нічого не зробить для того, щоб на Донбасі чи ще десь настав мир.

Під час переговорів у нормандському форматі Путін був єдиним, хто отримав що хотів, і єдиним з чотирьох учасників, хто може жити з фактом, що війна на Донбасі триває. Він підтримає мир, якщо РФ отримає вигоду.

На думку авторів матеріалу, на саміті Путін відмахувався від інших конфліктів із Заходом, списуючи все на неприязнь до Росії.

– Для Путіна винен завжди хтось інший. Це стосується і війни на Сході України. Путін стверджує, що Росія не причетна до кровопролиття. Але саме він заважає мирному вирішенню. Його інтерпретація Мінських угод – це спосіб для нього втілити російські інтереси з благословення Заходу. Тому він хоче назавжди отримати контроль над регіоном, який законно належить Україні. І не важливо, буде на Донбасі хиткий світ, гаряча або холодна війна. Головне, щоб безлад заважав українському вступу в Євросоюз і НАТО, – йдеться в матеріалі.

Незважаючи на все це, надії подає сам факт розмови чотирьох лідерів. Перша зустріч Зеленського і Путіна теж важлива, тому що РФ навіть не привітала президента України з перемогою на виборах. Путін тримає очікування на дуже низькому рівні, тому кожен рух розцінюється як позитивний сигнал.

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Зустріч в Парижі стала для нього можливістю продемонструвати готовність вести переговори без поступок. Наступного разу від Путіна можуть зажадати більшого.

Після анексії Криму він зміг визволити РФ з міжнародної політичної ізоляції.

– Стратегічно він розглядає ЄС не більше ніж відросток США, – йдеться в матеріалі.

Вихід з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підтвердив ці його погляди. Путін вважає, що Брюссель нічого не вартий. Він хоче розмовляти з окремими країнами, особливо якщо це ще й допомагає підривати єдність всередині ЄС.

Путін хотів би позбутися економічних санкцій, але він не готовий платити за це, хоча невдоволення всередині країни зростає.

Разом з тим, економічні відносини між Європою і Росією сильніші, ніж політичні. І вони більш важливі для президента РФ.

Нагадаємо, за результатами нормандського саміту, який проходив у Парижі 9 грудня, Bild підготував свою характеристику зустрічі Ангели Меркель, Еммануеля Макрона, Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Німецьке видання пише, що на першій зустрічі українського і російського президентів атмосфера була холодною.

Джерело: Süddeutsche Zeitung