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Факти / Світ / Росія

Чому уряд Росії подав у відставку

Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що відставка уряду РФ пов’язана з запропонованими президентом Володимиром Путіним змінами.

Зокрема, Путін запропонував низку змін до Конституції Росії, які суттєво вплинуть на суспільно-політичний лад країни. Він запропонував заборонити мати іноземне громадянство і вид на проживання в інших країнах посадовим особам, а майбутній президент повинен прожити на території РФ не менше 25 років.

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– Володимир Володимирович позначив цілий ряд фундаментальних змін до Конституції. Це суттєві зміни не тільки до низки статей Конституції, але і в цілому в баланс влади. У цьому контексті очевидно, що ми як уряд повинні надати президенту нашої країни можливість приймати всі необхідні для цього рішення. І в цих умовах, я вважаю, що було правильно, щоб відповідно до статті 117 Конституції уряд у діючому складі подав у відставку, – сказав він.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд у повному складі йде у відставку. До формування нового уряду Медведєв також залишиться виконуючим обов’язки прем’єр-міністра.

Фото: Dreamstime

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