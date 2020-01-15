Путін заявив про розробку унікальної ракетної зброї

Президент Росії Володимир Путін у посланні Федеральним зборам повідомив про розробку ракетної зброї нового покоління.

За його словами, це потрібно для того, щоб зміцнити обороноздатність РФ.

– Ми нікому не погрожуємо і не прагнемо нав’язувати свою волю. При цьому всіх можу запевнити: наші кроки по зміцненню національної безпеки були зроблені своєчасно і в достатньому обсязі, – сказав він.

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Путін зазначив, що обороноздатність Росії зараз ґрунтовно укріплена.

– Нам не можна спочивати на лаврах і розслаблятися, а потрібно йти вперед, уважно спостерігаючи і аналізуючи те, що відбувається в цій сфері в світі, розробляти бойові комплекси і системи майбутніх поколінь. Але сьогодні ми так і робимо, – сказав він.

Путін додав, що вперше за всю історію існування ракетно-ядерної зброї, Росія нікого не наздоганяє в цій області, а йде попереду всього світу, а іншим державам тільки належить створити зброю, яка вже є у РФ.

Нагадаємо, Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд у повному складі йде у відставку. До формування нового уряду Медведєв також залишиться виконуючим обов’язки прем’єр-міністра.