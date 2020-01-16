У РФ семикласниця завагітніла від 10-річного хлопчика і буде народжувати

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили про неординарний випадок в одному з міст Красноярського краю, де учениця сьомого класу нібито завагітніла від 10-річного школяра.

При цьому діти вчаться в різних школах.

За словами джерела, термін вагітності – сім тижнів (близько двох місяців).

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Місцева поліція вже почала перевірку.

А лікар-педіатр, коментуючи цей випадок, зазначив, що на хлопчика могли просто показати, тобто підставити, хоча теоретично, за його словами, таке можливо.

– І дівчинка в 13 років, і хлопчик в 10 вже можуть увійти в репродуктивний вік. Цілком ймовірно, що його просто підставили. Адже дитині нічого не буде. Але все це, безумовно, дуже легко перевіряється за допомогою експертизи, – сказав він.

Відзначається, що сім’я дівчинки вирішила зберегти вагітність.

Нагадаємо, восени 2019 року в одному з сіл Миколаївської області 13-річна дівчинка завагітніла від вітчима.

Джерело: Комсомольская правда