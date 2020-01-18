Проти поправок Путіна до Конституції. У Москві пройшли пікети

Біля будівлі Адміністрації президента РФ в центрі Москви 18 січня відбулося кілька одиночних пікетів проти зміни до Конституції.

Запропоновані Володимиром Путіним зміни пікетувальники називали конституційним переворотом.

Вони тримали в руках плакати з критикою президента Росії.

Акцію організував муніципальний депутат Ілля Азар.

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Були там і прокремлівські активісти руху SERB. Вони порвали плакати протестувальників, двох з них затримала поліція.

Акція тривала близько двох годин, в ній взяли участь 20 активістів.

У Администрации президента проходят одиночные пикеты против изменений в Конституции, которые предложил Путин. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/OUWb8fjakK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 18, 2020

Нагадаємо, 15 січня під час послання президента РФ Федеральним зборам Володимир Путін оголосив про підготовку конституційної реформи. Серед інших змін до Конституції, він запропонував розширити повноваження парламенту у призначенні уряду.

Фото: МБХ медиа

Джерело: Дождь