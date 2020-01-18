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Факти / Світ / Росія

Проти поправок Путіна до Конституції. У Москві пройшли пікети

Біля будівлі Адміністрації президента РФ в центрі Москви 18 січня відбулося кілька одиночних пікетів проти зміни до Конституції.

Запропоновані Володимиром Путіним зміни пікетувальники називали конституційним переворотом.

Вони тримали в руках плакати з критикою президента Росії.

Акцію організував муніципальний депутат Ілля Азар.

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Були там і прокремлівські активісти руху SERB. Вони порвали плакати протестувальників, двох з них затримала поліція.

Акція тривала близько двох годин, в ній взяли участь 20 активістів.

 

Нагадаємо, 15 січня під час послання президента РФ Федеральним зборам Володимир Путін оголосив про підготовку конституційної реформи. Серед інших змін до Конституції, він запропонував розширити повноваження парламенту у призначенні уряду.

Фото: МБХ медиа

Джерело: Дождь

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