Проти поправок Путіна до Конституції. У Москві пройшли пікети

Біля будівлі Адміністрації президента РФ в центрі Москви 18 січня відбулося кілька одиночних пікетів проти зміни до Конституції.
Запропоновані Володимиром Путіним зміни пікетувальники називали конституційним переворотом.
Вони тримали в руках плакати з критикою президента Росії.
Акцію організував муніципальний депутат Ілля Азар.
Читайте: Відставка уряду РФ – Путін підписав указ (ДОКУМЕНТ)
Були там і прокремлівські активісти руху SERB. Вони порвали плакати протестувальників, двох з них затримала поліція.
Акція тривала близько двох годин, в ній взяли участь 20 активістів.
У Администрации президента проходят одиночные пикеты против изменений в Конституции, которые предложил Путин. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/OUWb8fjakK
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) January 18, 2020
Нагадаємо, 15 січня під час послання президента РФ Федеральним зборам Володимир Путін оголосив про підготовку конституційної реформи. Серед інших змін до Конституції, він запропонував розширити повноваження парламенту у призначенні уряду.
Фото: МБХ медиа
Джерело: Дождь