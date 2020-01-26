Протоієрей Всеволод Чаплін помер на лавочці біля храму Феодора Студита біля Нікітських воріт, де він був настоятелем.

Колишній спікеру Російської православної церкви пішов із життя у віці 51 року.

– Чапліну несподівано стало зле, він упав, і через 15 хвилин швидка, яка приїхала на місце події, констатувала смерть, – розповів прихожанин храму Олександр Петрунько.

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Смерть священика підтвердив заступник керуючого справами Московської патріархії єпископ Сава.

Як відомо, Чаплін запам’ятався багатьма скандальними заявами. Він пророкував Росії катастрофу, закликав взяти Київ і “знищувати ракетами” людей, які втекли з країн “незахідних орієнтації”.

– Крим – гарний контрнаступ, але його мало. Київ наша втрачена давня столиця, центр Русі. Втрачена в результаті настання західних ворожих сил. Ми повинні відноситись до захоплення стародавнього Києва та інших навколишніх його російських земель також, як ставилися наші предки в 40-і роки, ми можемо змінити цю ситуацію, – заявив він під час виступу в 2019 році.

Джерело: Интерфакс