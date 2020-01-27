У Росії чоловік змінив стать, щоб не платити аліменти

У Росії чоловік змінив стать та переїхав до іншого міста, щоб не виплачувати аліменти.

Його борг складав майже 800 тис. рублів (315 тис. грн). Чоловіка оголосили в розшук, бо він не платив гроші та ігнорував повістки до суду.

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Пристави з’ясували, куди переїхав чоловік та прийшли до нього. Їх зустріла зовні схожа на боржника жінка. Пристави прийняли її за родичку, але пізніше з’ясувалося, що чоловік змінив стать.

Раніше Факти ICTV писали, що у базах даних прикордонників наразі нараховується близько 120 тис. осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.

Джерело: Управління Федеральної служби судових приставів у Курській області