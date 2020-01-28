Набиралася сил у джунглях: Андрейченко знайшлася у Мексиці

Актриса Наталя Андрейченко, відома за ролями у картинах Мері Поппінс, до побачення, Військово-польовий роман, Леді Макбет Мценського повіту пояснила своє зникнення на три дня в Мексиці.

За словами актриси, вона провела декілька днів у джунглях, де “вивільнювалася” і набиралася сил.

– Мене привезли додому сьогодні, у понеділок, і коли я і увімкнула свій телефон. О Боже! – написала Андрейченко.

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Нагадаємо, про зникнення Андрейченко повідомив її PR-директор Ян Трунцев 27 січня. Він розповів, що вона вона поїхала від подруги 25 січня, після чого не з’являлася вдома, її обидва номери телефону були недоступні, а машини стояли в гаражі.