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Факти / Світ / Росія

Азаров отримав від Кремля 50 соток і маєток на Рубльовці – ЗМІ

Колишній прем’єр-міністр України Микола Азаров отримав в оренду ділянку з маєтком на елітній Рубльовці під Москвою в 2015 році.

Ділянкою в селі Петрово-Дальнє розпоряджався до кінця 2014 року Оздоровчий комплекс Рубльово-Успенський Управління справами президента РФ, дізналися журналісти.

Майже 50 соток землі, які перебувають у власності Російської Федерації, виділили Азарову згідно з якимось анонімним  офіційним “листом” від 16.01.2015 №РС-6с.

Скільки Азаров платить за ділянку, якщо платить взагалі, невідомо.

Раніше Микола Азаров казав, що за вказівкою Володимира Путіна йому надали в Росії статус “політичного біженця”.

Читайте: Справу проти Азарова розгляне Вищий антикорупційний суд

У 2014 році дружина Азарова стала власницею іншої невеликої ділянки на Рубльовці.

У тому ж році власницею 99 соток і домом у селищі Жуківка стала Лілія Азарова – невістка екс-прем’єра, дружина сина Миколи Азарова Олексія.

Як повідомлялося, в Італії відкрили кримінальну справу проти сина Азарова. Його звинувачують у “продажу” посади Андрію Клюєву.

Джерело: proekt.media

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