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Факти / Світ / Росія

Хотіла зробити бутерброди: у мешканки Росії на кухні “вибухнула” ковбаса

У Росії у мешканки Тульської області на столі вибухнула ковбаса.

Жінка купила варену ковбасу, щоб зробити бутерброди. В момент, поки вона була на кухні, продукт вибухнув та розлетівся по кухні.

За попередніми даними, в ковбасі містилося багато хімії. Якщо під час виробництва висипати м’ясовмісну напівфабрикат багато фосфату, при з’єднанні з крохмалем утворюється газ між шарами маси, після чого і відбувається вибух.

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  • В России взорвалась колбаса
  • В России взорвалась колбаса
  • В России взорвалась колбаса
  • В России взорвалась колбаса
  • В России взорвалась колбаса
  • В России взорвалась колбаса
Хотіла зробити бутерброди: у мешканки Росії на кухні “вибухнула” ковбаса / 3 фотографии

Джерело: Бушующий мир

Фото: Бушующий мир

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