У РФ подружжя звинуватили в держзраді через фото з їхнього весілля

У Росії подружню пару Антоніну Зіміну і Костянтина Антонця звинуватили в державній зраді через розкриття особи чинного співробітника ФСБ.

Причиною стало фото з весілля, на яке був запрошений співробітник ФСБ. Під час заходу він потрапив на фото та відео.

Подружжя звинувачують у тому, що вони розкрили особу оперативника спецслужбам Латвії.

– Підслідні провини не визнають, а їхні родичі згадують, що чекіст — колишній однокашник Антоніни Зіміної по університету, п’ять років тому на весіллі фігурантів сам роздавав свої візитки, фотографувався з гостями і не приховував своєї приналежності до спецслужби, – йдеться в повідомленні.

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Директор Балтійського центру діалогу культур Антоніна Зіміна та її чоловік-юрист були заарештовані в липні 2018 року. Суть звинувачень публічно не розкривалася, але зараз їм інкримінується ст.275 КК РФ (Державна зрада). Вони приступили до ознайомлення зі справою, в якій 12 томів.

Батько Антоніни повідомив газеті, що викритий співробітник ФСБ взагалі не фігурує у справі, а гостей з весілля не опитували. Тим часом його дочка перебуває в СІЗО Лефортово, хоча дозволений законодавством термін її утримання під вартою закінчився ще в грудні 2019 року.

Раніше екс-співробітник СБУ Василь Прозоров зізнався, що з квітня 2014 року передавав країні-агресору дані про дії української армії під час АТО на Донбасі.