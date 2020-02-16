Протоієрей РПЦ порівняв цивільних дружин із “безкоштовними повіями”

Голова Патріаршої комісії з питань сім’ї, захисту материнства і дитинства протоієрей Димитрій Смирнов викликав скандал у Росії своєю заявою про цивільний шлюб.
Священик РПЦ порівняв цивільних дружин із “безкоштовними повіями”.
– У нас жінки самі не розуміють, що таке шлюб. Не хочеться сказати, що “я безкоштовна повія”, тому кажуть: у мене цивільний шлюб, – сказав він.
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У РПЦ відхрестилися від слів Смирнова, назвавши висловлювання протоієрея “невдалим тролінгом”.
Нагадаємо, у Росії помер протоієрей Всеволод Чаплін, пророкував Росії катастрофу і закликав взяти Київ.
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